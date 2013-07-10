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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Базель - Боруссия Д
Базель - Боруссия Д: обзор матча 10 июля 2013
Базель
10.07.2013, среда, 21:30
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Базель - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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