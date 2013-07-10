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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Белиз - США
Белиз - США: обзор матча 10 июля 2013
Белиз
10.07.2013, среда, 07:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 1 тур
1 : 6
Завершен
США
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Белиз - США
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Белиз
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
0 : 0
14.10.2025
Белиз
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Белиз
0 : 2
08.06.2025
Панама
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1 : 0
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09.06.2024
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Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
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