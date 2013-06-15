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Расписание матчей 15-06-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
май 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
июнь 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
июль 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Кубок Конфедераций 2013. группа A, 1 тур Таблица
15 июня, 23:00
Бразилия
3 : 0
Япония
Матч завершен
Молодежный чемпионат Европы 2013, 1/2 финала Таблица
15 июня, 19:30
Испания (мол)
3 : 0
Матч завершен
15 июня, 22:30
Италия (мол.)
1 : 0
Нидерланды (мол.)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
15 июня, 06:00
Гватемала
0 : 4
Аргентина
Матч завершен
15 июня, 15:30
Китай
1 : 5
Таиланд
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 12 тур Таблица
15 июня, 18:00
Динамо-Брест
1 : 0
Белшина
Матч завершен
15 июня, 18:00
Динамо
1 : 2
БАТЭ
Матч завершен
15 июня, 19:00
Славия-Мозырь
1 : 0
Неман
Матч завершен
15 июня, 19:00
Шахтер
2 : 0
Нафтан
Матч завершен
15 июня, 19:30
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
Минск
Матч завершен
15 июня, 20:30
Гомель
0 : 0
Днепр
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа A, 5 тур Таблица
15 июня, 17:00
Ботсвана
3 : 2
ЦАР
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа D, 5 тур Таблица
15 июня, 17:00
Замбия
1 : 1
Судан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа J, 5 тур Таблица
15 июня, 17:00
Уганда
2 : 1
Ангола
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа E, 5 тур Таблица
15 июня, 18:30
Конго
0 : 1
Буркина-Фасо
Матч завершен
15 июня, 19:00
Габон
4 : 1
Нигер
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа B, 5 тур Таблица
15 июня, 21:30
Кабо-Верде
1 : 0
Сьерра-Леоне
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа C, 5 тур Таблица
15 июня, 23:59
Марокко
2 : 0
Гамбия
Матч завершен
Россия
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