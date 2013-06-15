Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
май 2013
июнь 2013
Кубок Конфедераций 2013. группа A, 1 тур
Бразилия
3 : 0
Япония
Матч завершен
Молодежный чемпионат Европы 2013, 1/2 финала
Испания (мол)
3 : 0
Матч завершен
Италия (мол.)
1 : 0
Нидерланды (мол.)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Гватемала
0 : 4
Аргентина
Матч завершен
Китай
1 : 5
Таиланд
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 12 тур
Динамо-Брест
1 : 0
Белшина
Матч завершен
Динамо
1 : 2
БАТЭ
Матч завершен
Славия-Мозырь
1 : 0
Неман
Матч завершен
Шахтер
2 : 0
Нафтан
Матч завершен
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
Минск
Матч завершен
Гомель
0 : 0
Днепр
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа A, 5 тур
Ботсвана
3 : 2
ЦАР
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа D, 5 тур
Замбия
1 : 1
Судан
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа J, 5 тур
Уганда
2 : 1
Ангола
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа E, 5 тур
Конго
0 : 1
Буркина-Фасо
Матч завершен
Габон
4 : 1
Нигер
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа B, 5 тур
Кабо-Верде
1 : 0
Сьерра-Леоне
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013). группа C, 5 тур
Марокко
2 : 0
Гамбия
Матч завершен