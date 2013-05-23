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    Расписание матчей 23-05-2013

    апрель 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    23 мая, четверг
    05:00
    Венесуэла
    2:1
    Сальвадор
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2012/2013), первый матч
    23 мая, четверг
    22:30
    Гент
    1:0
    Стандард
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2012/2013), первый матч
    23 мая, четверг
    22:30
    Хоффенхайм
    3:1
    Кайзерслаутерн
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2012/2013), Финал, первый матч
    23 мая, четверг
    22:45
    Твенте
    0:2
    Утрехт
    Матч завершен
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