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Расписание матчей 19-04-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
март 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
апрель 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
май 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 25 тур Таблица
19 апреля, 17:00
Амкар-Пермь
1 : 1
Рубин
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 32 тур Таблица
19 апреля, 23:00
Мальорка
1 : 1
Райо Вальекано
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 30 тур Таблица
19 апреля, 22:30
Боруссия М
1 : 0
Аугсбург
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 33 тур Таблица
19 апреля, 22:30
Монпелье
1 : 2
Лион
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 25 тур Таблица
19 апреля, 14:00
Кубань (мол)
0 : 3
Локомотив (мол)
Тех. поражение
19 апреля, 15:00
Мордовия (мол)
0 : 4
Матч завершен
19 апреля, 16:00
Кр. Советов (мол)
1 : 1
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 44 тур Таблица
19 апреля, 22:45
Халл Сити
0 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 25 тур Таблица
19 апреля, 20:15
Мариуполь
1 : 0
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 30 тур Таблица
19 апреля, 21:00
Галатасарай
3 : 1
Элазигспор
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 31 тур Таблица
19 апреля, 22:00
Аякс
1 : 1
Херенвен
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 26 тур Таблица
19 апреля, 23:00
Брага
1 : 0
Академика
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013). группа A, 34 тур Таблица
19 апреля, 22:45
Данди Юнайтед
1 : 3
Мазервелл
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 24 тур Таблица
19 апреля, 20:00
Высочина
1 : 1
Теплице
Матч завершен
19 апреля, 20:00
Динамо
2 : 1
Яблонец
Матч завершен
19 апреля, 22:15
Виктория
2 : 0
Пршибрам
Матч завершен
Россия
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