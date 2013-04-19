Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2013
апрель 2013
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 25 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
Рубин
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 32 тур
Мальорка
1 : 1
Райо Вальекано
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 30 тур
Боруссия М
1 : 0
Аугсбург
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 33 тур
Монпелье
1 : 2
Лион
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 25 тур
Кубань (мол)
0 : 3
Локомотив (мол)
Тех. поражение
Мордовия (мол)
0 : 4
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
1 : 1
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 44 тур
Халл Сити
0 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 25 тур
Мариуполь
1 : 0
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 30 тур
Галатасарай
3 : 1
Элазигспор
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 31 тур
Аякс
1 : 1
Херенвен
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 26 тур
Брага
1 : 0
Академика
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013). группа A, 34 тур
Данди Юнайтед
1 : 3
Мазервелл
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 24 тур
Высочина
1 : 1
Теплице
Матч завершен
Динамо
2 : 1
Яблонец
Матч завершен
Виктория
2 : 0
Пршибрам
Матч завершен