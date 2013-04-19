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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла: обзор матча 19 апреля 2013
Мариуполь
19.04.2013, пятница, 20:15
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
64'
А. Мандзюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Ворскла
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
С. Шевчук
90'
+2
80'
Замена
А. Чичиков
️️️️
В. Куценко
67'
Желтая карточка
А. Даллку
66'
Замена
О. Баранник
️️️️
А. Громов
ГОЛ! 1:0!
А. Мандзюк
Пас отдал
А. Полянский
64'
58'
Замена
П. Ребенок
️️️️
С. Силюк
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
С. Яворский
46'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
К. Ярошенко
46'
Желтая карточка
С. Шевчук
39'
12'
Желтая карточка
В. Куценко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
19
Виталий Федотов
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
99
Давид Таргамадзе
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
14
Руслан Кисиль
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
3-2-3-1
12
Худжамов
2
Полянский
18
Ордец
13
Яворский
5
Путивцев
32
Ищенко
19
Федотов
99
Ярошенко
70
Шевчук
16
Мандзюк
4-3-1-2
1
Долганский
4
Даллку
23
Сапай
3
Ткачук
33
Лагос
6
Скляр
5
Силюк
20
Куценко
10
Маркоски
28
Громов
11
Кривошеенко
70
Шевчук
99
Таргамадзе
99
Таргамадзе
70
Шевчук
99
Ярошенко
92
Емельянов
92
Емельянов
99
Ярошенко
13
Яворский
30
Окриашвили
30
Окриашвили
13
Яворский
20
Куценко
18
Чичиков
18
Чичиков
20
Куценко
5
Силюк
82
Ребенок
82
Ребенок
5
Силюк
28
Громов
24
Баранник
24
Баранник
28
Громов
Остались в запасе
Мариуполь
Ворскла
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
1
Евгений Гальчук
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Мариуполь - Ворскла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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