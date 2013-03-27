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    Расписание матчей 27-03-2013

    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013), 12 тур
    27 марта, среда
    01:00
    Эквадор
    4:1
    Парагвай
    Матч завершен
    27 марта, среда
    03:30
    Чили
    2:0
    Уругвай
    Матч завершен
    27 марта, среда
    04:00
    Венесуэла
    1:0
    Колумбия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ (2012/2013), 3 тур
    27 марта, среда
    06:00
    Панама
    2:0
    Гондурас
    Матч завершен
    27 марта, среда
    06:00
    Коста-Рика
    2:0
    Ямайка
    Матч завершен
    27 марта, среда
    06:30
    Мексика
    0:0
    США
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    27 марта, среда
    06:10
    Перу
    3:0
    Тринидад и Тобаго
    Матч завершен
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