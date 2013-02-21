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    Расписание матчей 21-02-2013

    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2013
    21 февраля, четверг
    15:00
    Таиланд
    2:0
    Фарерские острова
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    21 февраля, четверг
    19:30
    Стремсгодсет
    2:3
    Спартак
    Матч завершен
    Лига Европы (2012/2013), 1/16 финала, ответный матч
    21 февраля, четверг
    21:00
    Рубин
    0:1
    Атлетико
    Матч завершен
    21 февраля, четверг
    22:00
    ЧФР Клуж
    0:3
    Интер
    Матч завершен
    21 февраля, четверг
    22:00
    Металлист
    0:1
    Ньюкасл
    Матч завершен
    21 февраля, четверг
    22:00
    Генк
    0:2
    Штутгарт
    Матч завершен
    21 февраля, четверг
    22:00
    Днепр
    1:1
    Базель
    Матч завершен
    21 февраля, четверг
    22:00
    Лацио
    2:0
    Боруссия
    Матч завершен
    21 февраля, четверг
    22:00
    Лион
    1:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
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