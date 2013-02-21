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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Стремсгодсет - Спартак
Стремсгодсет - Спартак: обзор матча 21 февраля 2013
Стремсгодсет
21.02.2013, четверг, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 3
Завершен
Спартак
63'
А. Диоманде
85'
П. Ковач
12'
М. Уорис
16'
П. Яковлев
56'
П. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Стремсгодсет - Спартак
Замена
М. Гундерсен
️️️️
Я. Сторбек
88'
ГОЛ! 2:3!
П. Ковач
Пас отдал
М. Хамоуд
85'
78'
Замена
Е. Макеев
️️️️
Э. МакГиди
Замена
М. Хамоуд
️️️️
М. Кейта
78'
70'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
69'
Замена
Джано
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
Г. Викхейм
67'
Замена
А. Ибрагим
️️️️
Б. Аджей-Боатенг
65'
ГОЛ! 1:3!
А. Диоманде
63'
56'
ГОЛ! 0:3!
П. Яковлев
Пас отдал
М. Сухи
Замена
Й. Хорн
️️️️
Н. Разак
46'
35'
Замена
А. Пуцко
️️️️
Кариока
Желтая карточка
Н. Разак
31'
20'
Замена
А. Козлов
️️️️
М. Уорис
16'
ГОЛ! 0:2!
П. Яковлев
Пас отдал
М. Уорис
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Уорис
Пас отдал
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
12
Адам Ларсен Квараси
ВР
27
Ярл Сторбек
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
28
Нуху Разак
ЦЗ
4
Ким Андре Мадсен
ЦЗ
10
Петер Ковач
ЦФ
7
Мохаммед Кейта
ЦФ
18
Овенстад Рённинг
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Стремсгодсет
2
Моунир Хамоуд
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
45
Мадс Гундерсен
ЦП
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
Спартак
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
АП
7
Александр Козлов
ПП
3-2-5
12
Квараси
26
Вильсвик
28
Разак
4
Мадсен
19
Аджей-Боатенг
27
Сторбек
7
Кейта
25
Диоманде
80
Викхейм
18
Рённинг
10
Ковач
4-2-2-2
30
Песьяков
9
Комбаров
17
Сухи
16
Боккетти
23
Комбаров
14
Хурадо
5
Кариока
91
Яковлев
46
МакГиди
39
Ари
20
Уорис
7
Кейта
2
Хамоуд
2
Хамоуд
7
Кейта
27
Сторбек
45
Гундерсен
45
Гундерсен
27
Сторбек
19
Аджей-Боатенг
60
Ибрагим
60
Ибрагим
19
Аджей-Боатенг
28
Разак
3
Хорн
3
Хорн
28
Разак
5
Кариока
15
Пуцко
15
Пуцко
5
Кариока
46
МакГиди
34
Макеев
34
Макеев
46
МакГиди
Козлов
7
Джано
7
Джано
Козлов
20
Уорис
7
Козлов
7
Козлов
20
Уорис
Остались в запасе
Стремсгодсет
Спартак
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Стремсгодсет - Спартак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
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