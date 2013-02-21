Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Днепр - Базель
Днепр - Базель: обзор матча 21 февраля 2013
Днепр
21.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Базель
76'
Е. Селезнев (П)
81'
Ф. Шер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Базель
89'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
М. Салах
82'
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Д. Дежен
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Шер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Селезнев
76'
75'
Красная карточка
Ф. Фрай
Красная карточка
Н. Калинич
63'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Дуглас
53'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Матеус
53'
37'
Желтая карточка
Ф. Шер
Желтая карточка
И. Стринич
35'
33'
Желтая карточка
Кабрал
Желтая карточка
Е. Чеберячко
32'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
А. Федецкий
31'
Желтая карточка
А. Федецкий
14'
13'
Желтая карточка
С. Ди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
37
Жиль Япи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Жак Зуа
ЦФ
3-2-1-1-3
27
Лаштувка
23
Стринич
14
Чеберячко
23
Дуглас
3
Мазух
44
Федецкий
29
Ротань
20
Жулиано
10
Зозуля
11
Селезнев
99
Матеус
4-5-1
1
Зоммер
17
Штайнхофер
15
Драгович
5
Шер
33
Пак Чжу-Ху
7
Дежен
14
Штокер
20
Ди
88
Кабрал
20
Фрай
10
Салах
99
Матеус
14
Кравченко
14
Кравченко
99
Матеус
44
Федецкий
22
Коноплянка
22
Коноплянка
44
Федецкий
23
Дуглас
9
Калинич
9
Калинич
23
Дуглас
10
Салах
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
10
Салах
7
Дежен
19
Зуа
19
Зуа
7
Дежен
Остались в запасе
Днепр
Базель
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
37
Жиль Япи
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
22
Гастон Сауро
ЦЗ
41
Кай Возер
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
37
Жиль Япи
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Днепр - Базель
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+