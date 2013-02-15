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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Днепр
Базель - Днепр: обзор матча 15 февраля 2013
Базель
15.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Днепр
23'
В. Штокер
68'
М. Штреллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Днепр
Замена
Ж. Зуа
️️️️
В. Штокер
88'
79'
Желтая карточка
В. Мандзюк
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Ф. Фрай
77'
69'
Замена
Д. Канкава
️️️️
Р. Зозуля
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Дежен
69'
ГОЛ! 2:0!
М. Штреллер
Пас отдал
В. Штокер
68'
Желтая карточка
С. Ди
54'
53'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
С. Кравченко
53'
Замена
Матеус
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
Ф. Дежен
52'
Желтая карточка
П. Чжу-Ху
49'
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
Пас отдал
Кабрал
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
88
Кабрал
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
37
Жиль Япи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
19
Жак Зуа
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
99
Матеус
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-5-1
1
Зоммер
33
Пак Чжу-Ху
5
Шер
15
Драгович
4
Дежен
14
Штокер
20
Фрай
20
Ди
88
Кабрал
7
Дежен
9
Штреллер
4-2-2-2
27
Лаштувка
5
Мандзюк
23
Стринич
3
Мазух
14
Чеберячко
14
Кравченко
29
Ротань
20
Жулиано
22
Коноплянка
9
Калинич
10
Зозуля
20
Фрай
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
20
Фрай
7
Дежен
10
Салах
10
Салах
7
Дежен
14
Штокер
19
Зуа
19
Зуа
14
Штокер
10
Зозуля
23
Канкава
23
Канкава
10
Зозуля
9
Калинич
99
Матеус
99
Матеус
9
Калинич
14
Кравченко
11
Селезнев
11
Селезнев
14
Кравченко
Остались в запасе
Базель
Днепр
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
37
Жиль Япи
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
22
Гастон Сауро
ЦЗ
37
Жиль Япи
ЦП
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Базель - Днепр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
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