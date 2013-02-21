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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Штутгарт
Генк - Штутгарт: обзор матча 21 февраля 2013
Генк
21.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Штутгарт
45'
А. Бока
59'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Штутгарт
83'
Замена
Ф. Македа
️️️️
В. Ибишевич
78'
Желтая карточка
А. Максим
77'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
С. Оказаки
Замена
К. Оджо
️️️️
Т. Буффель
77'
75'
Замена
А. Максим
️️️️
И. Траоре
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
Б. Де Кеулаер
71'
Желтая карточка
Х. Хиланд
65'
Замена
Э. Барда
️️️️
Б. Кумордзи
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Гентнер
Пас отдал
В. Квист
46'
Желтая карточка
В. Ибишевич
45'
ГОЛ! 0:1!
А. Бока
Пас отдал
Г. Сакаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
7
Томас Буффель
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
17
Жульен Горью
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
29
Глинор Плет
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
6
Ким Оджо
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
4-1-4-1
26
Котелеш
3
Кулибали
3
Чиманга
12
Симайс
16
Нгонгка
11
Хиланд
7
Буффель
2
Кумордзи
17
Горью
10
Де Кеулаер
29
Плет
4-2-1-3
26
Ульрайх
2
Сакаи
35
Таски
22
Рюдигер
15
Бока
6
Квист
4
Гентнер
16
Траоре
11
Ибишевич
30
Оказаки
22
Харник
10
Де Кеулаер
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
10
Де Кеулаер
7
Буффель
6
Оджо
6
Оджо
7
Буффель
2
Кумордзи
10
Барда
10
Барда
2
Кумордзи
30
Оказаки
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
30
Оказаки
16
Траоре
44
Максим
44
Максим
16
Траоре
11
Ибишевич
9
Македа
9
Македа
11
Ибишевич
Остались в запасе
Генк
Штутгарт
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
Главный тренер
Марио Бин
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Генк - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Цегека Арена
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