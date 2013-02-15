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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - Генк
Штутгарт - Генк: обзор матча 15 февраля 2013
Штутгарт
15.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Генк
42'
К. Гентнер
90+1'
Г. Плет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Генк
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Г. Плет
Пас отдал
С. Джозеф-Монроуз
Желтая карточка
В. Ибишевич
87'
83'
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
Б. Де Кеулаер
74'
Замена
Ж. Горью
️️️️
Б. Кумордзи
Замена
А. Максим
️️️️
И. Траоре
74'
67'
Замена
Г. Плет
️️️️
Й. Фоссен
Замена
С. Оказаки
️️️️
М. Харник
57'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
56'
Желтая карточка
А. Бока
50'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
Т. Торун
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Гентнер
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
8
Тунай Торун
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
10
Бенджамин Де Кеулаер
ПП
10
Элианив Барда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Генк
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
17
Жульен Горью
ЦП
29
Глинор Плет
ЦФ
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
4-2-2-2
26
Ульрайх
15
Бока
35
Таски
5
Нидермайер
2
Сакаи
6
Квист
4
Гентнер
16
Траоре
8
Торун
22
Харник
11
Ибишевич
4-1-3-2
26
Котелеш
16
Нгонгка
3
Кулибали
12
Симайс
3
Чиманга
11
Хиланд
10
Де Кеулаер
7
Буффель
2
Кумордзи
9
Фоссен
10
Барда
8
Торун
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
8
Торун
16
Траоре
44
Максим
44
Максим
16
Траоре
22
Харник
30
Оказаки
30
Оказаки
22
Харник
9
Фоссен
29
Плет
29
Плет
9
Фоссен
10
Де Кеулаер
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
10
Де Кеулаер
2
Кумордзи
17
Горью
17
Горью
2
Кумордзи
Остались в запасе
Штутгарт
Генк
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
Главный тренер
Марио Бин
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
9
Федерико Македа
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
21
Дани Фернандес
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Марио Бин
Статистика матча Штутгарт - Генк
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
МХПАрена
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