Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
январь 2013
февраль 2013
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 27 тур
Вест Хэм
2 : 3
Тоттенхэм
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 25 тур
Леванте
0 : 2
Осасуна
Матч завершен
Италия. Серия А (2012/2013), 26 тур
Удинезе
0 : 0
Наполи
Матч завершен
Лацио
2 : 0
Пескара
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 23 тур
Галатасарай
4 : 2
Ордуспор
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Мордовия
0 : 1
Кайрат
Матч завершен
Амкар-Пермь
0 : 0
Несебр
Матч завершен
Амкар-Пермь
3 : 3
Нефтохимик 1962
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 20 тур
Академика
2 : 3
Маритиму
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 17 тур
1 : 3
Виктория
Матч завершен