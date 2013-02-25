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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Нефтохимик 1962
Амкар-Пермь - Нефтохимик 1962: обзор матча 25 февраля 2013
Амкар-Пермь
25.02.2013, понедельник, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
Нефтохимик 1962
30'
Н. Бурмистров
42'
Н. Бурмистров
88'
М. Якубко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Амкар-Пермь - Нефтохимик 1962
ГОЛ! 3:0!
М. Якубко
88'
Замена
В. Камеш
️️️️
Г. Пеев
70'
Замена
К. Васильев
️️️️
Благо
70'
Замена
М. Якубко
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
С. Волков
️️️️
М. Новакович
46'
Замена
Р. Герус
️️️️
С. Нарубин
46'
ГОЛ! 2:0!
Н. Бурмистров
42'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурмистров
30'
Начало матча
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Статистика матча Амкар-Пермь - Нефтохимик 1962
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
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3 : 0
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Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Нефтохимик 1962
Товарищеские матчи
Амкар-Пермь
3 : 3
25.02.2013
Нефтохимик 1962
Информация о матче
Стадион:
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Амкар-Пермь
Нефтохимик 1962
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