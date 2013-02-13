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    Расписание матчей 13-02-2013

    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Кубок ФНЛ 2013, 2 тур, группа B
    13 февраля, среда
    13:00
    Ротор
    0:1
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    13 февраля, среда
    17:00
    Сибирь
    1:3
    Урал
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    13 февраля, среда
    17:00
    Ахмат
    1:1
    Фехервар
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 24 тур
    13 февраля, среда
    23:45
    Инвернесс
    1:1
    Килмарнок
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 1/8 финала, первый матч
    13 февраля, среда
    23:45
    Реал
    1:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    13 февраля, среда
    23:45
    Шахтер
    2:2
    Боруссия
    Матч завершен
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