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    Расписание матчей 22-02-2013

    январь 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2012/2013), 1/16 финала, ответный матч
    22 февраля, пятница
    00:05
    Фенербахче
    1:0
    БАТЭ
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    00:05
    Олимпиакос
    0:1
    Леванте
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    00:05
    Ливерпуль
    3:1
    Зенит
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    00:05
    Бордо
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    00:05
    Бенфика
    2:1
    Байер
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    00:05
    ФКСБ
    2:0
    (4:2)п
    Аякс
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    00:05
    Ганновер-96
    1:1
    Анжи
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    00:05
    Челси
    1:1
    Спарта
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    00:05
    Виктория
    2:0
    Наполи
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2013
    22 февраля, пятница
    19:00
    Краснодар
    2:3
    Торпедо
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    19:00
    Крылья Советов
    0:2
    Шахтер
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    20:00
    Амкар-Пермь
    1:0
    Берое
    Матч завершен
    Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 17 тур
    22 февраля, пятница
    21:00
    Теплице
    1:1
    Дукла
    Матч завершен
    22 февраля, пятница
    21:00
    Высочина
    0:0
    Градец-Кралове
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2012/2013), 23 тур
    22 февраля, пятница
    22:00
    Газиантепспор
    2:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2012/2013), 24 тур
    22 февраля, пятница
    23:00
    Виллем II
    2:3
    НЕК
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2012/2013), 26 тур
    22 февраля, пятница
    23:30
    Ницца
    2:0
    Реймс
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2012/2013), 23 тур
    22 февраля, пятница
    23:30
    Фрайбург
    0:0
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2012/2013), 20 тур
    22 февраля, пятница
    23:59
    Эшторил
    3:1
    Спортинг
    Матч завершен
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