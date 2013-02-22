январь 2013
февраль 2013
Лига Европы (2012/2013), 1/16 финала, ответный матч
22 февраля, пятница
00:05
Матч завершен
22 февраля, пятница
00:05
Матч завершен
22 февраля, пятница
00:05
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
22 февраля, пятница
19:00
Матч завершен
22 февраля, пятница
20:00
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 17 тур
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 23 тур
22 февраля, пятница
22:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 24 тур
Франция. Лига 1 (2012/2013), 26 тур
Германия. Бундеслига (2012/2013), 23 тур
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 20 тур