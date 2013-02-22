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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Высочина - Градец-Кралове
Высочина - Градец-Кралове: обзор матча 22 февраля 2013
Высочина
22.02.2013, пятница, 21:00
Чехия. Гамбринус лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Градец-Кралове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Высочина - Градец-Кралове
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Высочина
Чехия. Синот Лига, 30 тур
Высочина
0 : 2
26.05.2018
Карвина
Чехия. Синот Лига, 29 тур
Зброевка
0 : 0
19.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 28 тур
Высочина
0 : 1
11.05.2018
Спарта
Чехия. Синот Лига, 27 тур
Слован
1 : 3
05.05.2018
Высочина
Чехия. Синот Лига, 26 тур
Высочина
0 : 0
27.04.2018
Млада Болеслав
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
- : -
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
1 : 0
10.10.2026
Артис
Информация о матче
Стадион:
Стадион в Жираскове улицы
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