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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 22 февраля 2013
Фрайбург
22.02.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
88'
Замена
М. Ланиг
️️️️
Ш. Айхнер
87'
Желтая карточка
П. Швеглер
Замена
М. Терраццино
️️️️
Я. Розенталь
86'
Замена
Й. Флум
️️️️
К. Геде
61'
60'
Желтая карточка
С. Юнг
Замена
П. Крмас
️️️️
Ф. Дианье
54'
46'
Замена
О. Ошшен
️️️️
К. Матмур
45'
+1
Желтая карточка
К. Матмур
Желтая карточка
Д. Калиджиури
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Мартин Ланиг
ЦП
25
Оливье Ошшен
ЦФ
4-3-2-1
1
Бауманн
28
Гинтер
3
Дианье
25
Сорг
7
Шмид
16
Макиади
31
Геде
23
Шустер
10
Розенталь
20
Калиджиури
10
Крузе
3-2-4-1
1
Трапп
2
Юнг
3
Самбрано
23
Андерсон Бамба
22
Челоцци
5
Очипка
17
Роде
14
Майер
27
Швеглер
29
Айхнер
10
Матмур
3
Дианье
11
Крмас
11
Крмас
3
Дианье
31
Геде
23
Флум
23
Флум
31
Геде
10
Розенталь
33
Терраццино
33
Терраццино
10
Розенталь
29
Айхнер
13
Ланиг
13
Ланиг
29
Айхнер
10
Матмур
25
Ошшен
25
Ошшен
10
Матмур
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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