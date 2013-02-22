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Расписание матчей
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ФКСБ - Аякс
ФКСБ - Аякс: обзор матча 22 февраля 2013
ФКСБ
22.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Аякс
38'
Я. Латовлевич
76'
В. Кирикеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Аякс
Пенальти не реализован!
Н. Мойсандер
ГОЛ!
С. Де Йонг
4:2
Пенальти не реализован!
Л. Шоне
ГОЛ!
К. Эриксен
4:1
ГОЛ!
Я. Латовлевич
4:0
ГОЛ!
Л. Филип
3:0
ГОЛ!
С. Николич
2:0
ГОЛ!
Р. Русеску
1:0
115'
Желтая карточка
К. Поульсен
97'
Желтая карточка
С. Де Йонг
82'
Замена
Т. Сереро
️️️️
В. Фишер
Замена
П. Пырвулеску
️️️️
Л. Тату
77'
ГОЛ! 2:0!
В. Кирикеш
76'
Желтая карточка
Л. Филип
73'
71'
Замена
Л. Шоне
️️️️
К. Сигторссон
70'
Замена
Д. Бурригтер
️️️️
И. Куэнка
Замена
С. Николич
️️️️
К. Тэнасе
66'
Замена
Л. Филип
️️️️
А. Препелицэ
46'
Желтая карточка
А. Препелицэ
41'
ГОЛ! 1:0!
Я. Латовлевич
Пас отдал
А. Препелицэ
38'
33'
Желтая карточка
К. Эриксен
Желтая карточка
Ф. Гардош
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
77
Адриан Попа
ЦП
20
Леандро Тату
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Франк де Бур
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
22
Пауль Пырвулеску
ЦП
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
90
Стефан Николич
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
4-1-2-3
16
Тэтэрушану
24
Гардош
14
Латовлевич
21
Кирикеш
2
Рыпэ
28
Препелицэ
20
Тэнасе
77
Попа
27
Кипчиу
24
Русеску
20
Тату
4-2-1-3
1
Вермеер
23
Алдервейрелд
4
Мойсандер
16
ван Рейн
17
Блинд
6
Де Йонг
29
Поульсен
24
Эриксен
7
Куэнка
7
Фишер
30
Сигторссон
20
Тату
22
Пырвулеску
22
Пырвулеску
20
Тату
20
Тэнасе
90
Николич
90
Николич
20
Тэнасе
28
Препелицэ
8
Филип
8
Филип
28
Препелицэ
30
Сигторссон
20
Шоне
20
Шоне
30
Сигторссон
7
Фишер
17
Сереро
17
Сереро
7
Фишер
7
Куэнка
11
Бурригтер
11
Бурригтер
7
Куэнка
Остались в запасе
ФКСБ
Аякс
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча ФКСБ - Аякс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Национальный
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