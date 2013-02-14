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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - ФКСБ
Аякс - ФКСБ: обзор матча 14 февраля 2013
Аякс
14.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ФКСБ
28'
Т. Алдервейрелд
48'
Р. ван Рейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - ФКСБ
90'
Вторая желтая
М. Пинтилий
85'
Желтая карточка
М. Пинтилий
82'
Замена
М. Костя
️️️️
А. Попа
Замена
Д. Бурригтер
️️️️
К. Сигторссон
82'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
79'
Замена
К. Поульсен
️️️️
И. Куэнка
73'
70'
Замена
А. Роша Собриньо
️️️️
Р. Русеску
53'
Замена
Л. Тату
️️️️
С. Николич
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Рейн
Пас отдал
С. Де Йонг
48'
Замена
Я. Силлессен
️️️️
К. Вермеер
46'
35'
Желтая карточка
А. Бурчану
34'
Желтая карточка
Я. Латовлевич
ГОЛ! 1:0!
Т. Алдервейрелд
Пас отдал
К. Эриксен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Франк де Бур
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
55
Александру Бурчану
ОП
8
Михай Пинтилий
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
99
Ади Роша Собриньо
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
20
Леандро Тату
ЦФ
4-2-1-3
1
Вермеер
17
Блинд
23
Алдервейрелд
4
Мойсандер
16
ван Рейн
6
Де Йонг
20
Шоне
24
Эриксен
30
Сигторссон
7
Фишер
7
Куэнка
4-1-2-3
16
Тэтэрушану
2
Рыпэ
14
Латовлевич
21
Кирикеш
24
Гардош
55
Бурчану
8
Пинтилий
77
Попа
24
Русеску
27
Кипчиу
90
Николич
1
Вермеер
24
Силлессен
24
Силлессен
1
Вермеер
7
Куэнка
29
Поульсен
29
Поульсен
7
Куэнка
30
Сигторссон
11
Бурригтер
11
Бурригтер
30
Сигторссон
24
Русеску
99
Собриньо
99
Собриньо
24
Русеску
77
Попа
9
Костя
9
Костя
77
Попа
90
Николич
20
Тату
20
Тату
90
Николич
Остались в запасе
Аякс
ФКСБ
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Остались в запасе
33
Рэзван Станка
ВР
8
Лучан Филип
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
28
Андрей Препелицэ
ОП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Аякс - ФКСБ
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Тодоров
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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