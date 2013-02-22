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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Шахтер
Крылья Советов - Шахтер: обзор матча 22 февраля 2013
Крылья Советов
22.02.2013, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Шахтер
51'
М. Девич
67'
А. Гай
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Шахтер
Замена
Э. Махмудов
️️️️
И. Цаллагов
72'
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Гай
60'
Замена
Майкон
️️️️
М. Девич
Замена
С. Драгун
️️️️
В. Кузьмичев
60'
58'
Замена
Тайсон
️️️️
Исмаили
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Девич
Пас отдал
В. Шевчук
46'
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Тейшейра
46'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
Т. Степаненко
46'
Замена
С. Кривцов
️️️️
А. Кучер
46'
Замена
А. Пятов
️️️️
А. Каниболоцкий
Замена
С. Корниленко
️️️️
Кабайеро
46'
Замена
А. Концедалов
️️️️
Б. Ангбва
40'
32'
Желтая карточка
В. Кобин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
32
Марко Девич
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
4-2-3-1
16
Веремко
83
Стив
25
Амисулашвили
2
Горо
4
Ангбва
5
Немов
15
Цаллагов
28
Кузьмичев
4
Елисеев
84
Воробьев
9
Кабайеро
3-3-1-2-1
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
32
Ищенко
50
Кучер
14
Кобин
27
Степаненко
31
Исмаили
19
Гай
10
Патрик
11
Тейшейра
32
Девич
4
Ангбва
25
Концедалов
25
Концедалов
4
Ангбва
15
Цаллагов
8
Махмудов
8
Махмудов
15
Цаллагов
28
Кузьмичев
21
Драгун
21
Драгун
28
Кузьмичев
9
Кабайеро
12
Корниленко
12
Корниленко
9
Кабайеро
1
Каниболоцкий
30
Пятов
30
Пятов
1
Каниболоцкий
50
Кучер
27
Кривцов
27
Кривцов
50
Кучер
27
Степаненко
24
Гречишкин
24
Гречишкин
27
Степаненко
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
31
Исмаили
11
Тайсон
11
Тайсон
31
Исмаили
32
Девич
5
Майкон
5
Майкон
32
Девич
Остались в запасе
Крылья Советов
Шахтер
1
Денис Вавилин
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
6
Виктор Свежов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Крылья Советов - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Денис Щербаков
(Минск)
Стадион:
Солидарность Арена
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