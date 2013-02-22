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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Байер
Бенфика - Байер: обзор матча 22 февраля 2013
Бенфика
22.02.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Байер
60'
О. Джон
77'
Н. Матич
75'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Байер
Замена
Жардел
️️️️
О. Джон
90'
+4
Желтая карточка
Н. Матич
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Н. Матич
Пас отдал
Лима
77'
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Шюррле
Пас отдал
А. Милик
74'
Замена
А. Милик
️️️️
Ш. Райнарц
Замена
Лима
️️️️
О. Кардосо
64'
Желтая карточка
О. Джон
61'
ГОЛ! 1:0!
О. Джон
60'
57'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Л. Бендер
Желтая карточка
Э. Перес
54'
Замена
Э. Сальвио
️️️️
К. Мартинш
53'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Карвахаль
28'
Желтая карточка
Л. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
33
Жардел
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
9
Лима
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-3-2
1
Артур
10
Мельгарехо
4
Луизао
34
Алмейда
24
Гарай
18
Матич
10
Гайтан
22
Мартинш
33
Перес
7
Кардосо
15
Джон
3-2-3-1
1
Лено
21
Топрак
7
Райнарц
2
Вольшайд
8
Бендер
17
Бениш
8
Кастро
20
Шюррле
6
Рольфес
11
Кисслинг
15
Джон
33
Жардел
33
Жардел
15
Джон
22
Мартинш
11
Сальвио
11
Сальвио
22
Мартинш
7
Кардосо
9
Лима
9
Лима
7
Кардосо
8
Бендер
13
Хегелер
13
Хегелер
8
Бендер
7
Райнарц
30
Милик
30
Милик
7
Райнарц
Остались в запасе
Бенфика
Байер
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Бенфика - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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