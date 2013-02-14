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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Бенфика
Байер - Бенфика: обзор матча 14 февраля 2013
Байер
14.02.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бенфика
61'
О. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бенфика
Замена
С. Бениш
️️️️
Х. Хосогаи
82'
Желтая карточка
А. Милик
81'
Желтая карточка
Ш. Кисслинг
76'
73'
Желтая карточка
Н. Гайтан
Замена
А. Милик
️️️️
Г. Кастро
70'
61'
ГОЛ! 0:1!
О. Кардосо
Пас отдал
А. Алмейда
57'
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Д. Урретавискайя
Желтая карточка
Л. Бендер
53'
Замена
С. Сэм
️️️️
А. Шюррле
46'
45'
Желтая карточка
Э. Перес
42'
Замена
Э. Перес
️️️️
А. Гомеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
4
Луизао
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Джонатан Урретавискайя
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
33
Энцо Перес
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
9
Лима
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
3-2-4-1
1
Лено
3
Кадлец
2
Вольшайд
5
Швааб
21
Хосогаи
8
Бендер
13
Хегелер
6
Рольфес
8
Кастро
20
Шюррле
11
Кисслинг
4-1-2-1-2
1
Артур
4
Луизао
24
Гарай
34
Алмейда
10
Мельгарехо
18
Матич
20
Гомеш
10
Гайтан
4
Урретавискайя
7
Кардосо
15
Джон
21
Хосогаи
17
Бениш
17
Бениш
21
Хосогаи
20
Шюррле
33
Сэм
33
Сэм
20
Шюррле
8
Кастро
30
Милик
30
Милик
8
Кастро
20
Гомеш
33
Перес
33
Перес
20
Гомеш
4
Урретавискайя
11
Сальвио
11
Сальвио
4
Урретавискайя
Остались в запасе
Байер
Бенфика
1
Михаэль Ренсинг
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
9
Лима
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
9
Лима
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Байер - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бай-Арена
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