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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Берое
Амкар-Пермь - Берое: обзор матча 22 февраля 2013
Амкар-Пермь
22.02.2013, пятница, 20:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Берое
51'
А. Коломейцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Амкар-Пермь - Берое
85'
Замена
П. Жорже
️️️️
Элиаш
82'
Замена
Г. Динков
️️️️
В. Пенев
81'
Замена
И. Горанов
️️️️
П. Эужениу
81'
Замена
И. Иванов
️️️️
В. Зафиров
Желтая карточка
З. Сираков
77'
73'
Желтая карточка
А. Жоао Лоузейро Ферейра
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Коломейцев
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Коломейцев
51'
Замена
М. Новакович
️️️️
И. Пикущак
46'
Замена
Р. Герус
️️️️
С. Нарубин
46'
40'
Желтая карточка
Г. Андонов
Желтая карточка
С. Волков
34'
Желтая карточка
Благо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
40
Благо
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Берое
33
Иван Караджов
ВР
3
Владимир Зафиров
ЦЗ
28
Веселин Пенев
ЦЗ
5
Борислав Стойчев
ЦЗ
7
Георгий Андонов
ЦП
11
Дончо Атанасов
ЦП
8
Альберто Жоао Лоузейро Ферейра
ЦП
27
Пламен Крумов
ЦП
21
Элиаш
ЦП
99
Педру Эужениу
ПВ
91
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Левон Апкарян
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
Берое
15
Георгий Динков
ЦЗ
6
Иво Иванов
ЦЗ
25
Паулу Жорже
ЦП
4
Иван Горанов
ЦФ
3-4-3
42
Нарубин
24
Попов
79
Черенчиков
14
Сираков
28
Гришин
40
Благо
18
Коломейцев
7
Пеев
99
Канунников
1
Волков
10
Пикущак
3-5-1-1
33
Караджов
3
Зафиров
28
Пенев
5
Стойчев
7
Андонов
8
Лоузейро Ферейра
27
Крумов
21
Элиаш
11
Атанасов
99
Эужениу
91
Христов
42
Нарубин
1
Герус
1
Герус
42
Нарубин
18
Коломейцев
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
18
Коломейцев
10
Пикущак
13
Новакович
13
Новакович
10
Пикущак
28
Пенев
15
Динков
15
Динков
28
Пенев
21
Элиаш
25
Жорже
25
Жорже
21
Элиаш
3
Зафиров
6
Иванов
6
Иванов
3
Зафиров
99
Эужениу
4
Горанов
4
Горанов
99
Эужениу
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Берое
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Левон Апкарян
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Левон Апкарян
Статистика матча Амкар-Пермь - Берое
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
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1 : 1
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0 : 1
10.05.2026
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Информация о матче
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