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    Левон Апкарян

    Тренер
    Имя Левон
    Фамилия Апкарян
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 19 марта 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Берое 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.07.2013 Хапоэль 2 : 2 Берое
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