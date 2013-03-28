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    Расписание матчей 28-03-2013

    февраль 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
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    Дания. Супер-Лига (2012/2013), 24 тур
    28 марта, четверг
    18:00
    Хорсенс
    2:2
    Ольборг
    Матч завершен
    28 марта, четверг
    20:00
    Силькеборг
    0:5
    Сендерийск
    Матч завершен
    28 марта, четверг
    22:00
    Оденсе
    0:0
    Рандерс
    Матч завершен
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