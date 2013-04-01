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    Расписание матчей 01-04-2013

    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Дания. Супер-Лига (2012/2013), 25 тур
    1 апреля, понедельник
    15:00
    Эсбьерг
    1:0
    Ольборг
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    17:00
    Нордшелланд
    3:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    19:00
    Силькеборг
    1:0
    Копенгаген
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    21:00
    Брондбю
    3:2
    Орхус
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2012/2013), 1/4 финала, повторный матч
    1 апреля, понедельник
    15:30
    Челси
    1:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2012/2013), 25 тур
    1 апреля, понедельник
    15:45
    Лозанна-Спорт
    0:0
    Янг Бойз
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    15:45
    Люцерн
    0:4
    Базель
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2012/2013), 26 тур
    1 апреля, понедельник
    16:00
    Сибирь
    2:2
    Шинник
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    17:00
    Уфа
    1:2
    Сочи
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    17:30
    Урал
    2:0
    Томь
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    18:00
    Химки
    0:0
    Нефтехимик
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    19:00
    Ротор
    0:1
    Енисей
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2012/2013), 1 тур, группа A
    1 апреля, понедельник
    16:30
    Брюгге
    0:2
    Стандард
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    20:00
    Андерлехт
    1:2
    Генк
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2012/2013), 40 тур
    1 апреля, понедельник
    18:00
    Миллуолл
    0:0
    Ипсвич Таун
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    18:00
    Барнсли
    2:0
    Лестер
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    18:00
    Бирмингем Сити
    2:3
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    18:00
    Блэкпул
    1:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    18:00
    Бернли
    1:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    18:00
    Бристоль Сити
    1:1
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    18:00
    Кардифф
    3:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    20:05
    Лидс
    1:2
    Дерби Каунти
    Матч завершен
    Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 22 тур
    1 апреля, понедельник
    19:00
    Алания
    0:4
    ЦСКА
    Матч завершен
    Турция. Супер-Лига (2012/2013), 27 тур
    1 апреля, понедельник
    21:00
    Карабюкспор
    3:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    21:00
    Мерсин Идманюрду
    1:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    Португалия. Высшая лига (2012/2013), 24 тур
    1 апреля, понедельник
    21:15
    Насьональ
    2:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    23:30
    Брага
    2:3
    Спортинг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2012/2013), 29 тур
    1 апреля, понедельник
    22:00
    Атлетик
    1:0
    Гранада
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    23:59
    Бетис
    0:0
    Хетафе
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 32 тур
    1 апреля, понедельник
    23:00
    Сент-Джонстон
    1:1
    Данди Юнайтед
    Матч завершен
    Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 31 тур
    1 апреля, понедельник
    23:00
    Фулхэм
    3:2
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
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