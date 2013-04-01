март 2013
апрель 2013
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 25 тур
1 апреля, понедельник
17:00
Матч завершен
1 апреля, понедельник
19:00
Матч завершен
Англия. Кубок (2012/2013), 1/4 финала, повторный матч
1 апреля, понедельник
15:30
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2012/2013), 25 тур
Россия. ФНЛ (2012/2013), 26 тур
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), 1 тур, группа A
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 40 тур
1 апреля, понедельник
18:00
Матч завершен
1 апреля, понедельник
18:00
Матч завершен
1 апреля, понедельник
18:00
Матч завершен
1 апреля, понедельник
18:00
Матч завершен
1 апреля, понедельник
18:00
Матч завершен
1 апреля, понедельник
20:05
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 22 тур
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 27 тур
1 апреля, понедельник
21:00
Матч завершен
1 апреля, понедельник
21:00
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 24 тур
Испания. Примера (2012/2013), 29 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 32 тур
1 апреля, понедельник
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 31 тур
1 апреля, понедельник
23:00
Матч завершен