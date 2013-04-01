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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 01 апреля 2013
Челси
01.04.2013, понедельник, 15:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
49'
Д. Ба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Ба
90'
+3
Замена
В. Мозес
️️️️
Оскар
90'
+1
Желтая карточка
Оскар
90'
Желтая карточка
Х. Мата
89'
80'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Уэлбек
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
77'
65'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
61'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Т. Клеверли
Желтая карточка
Р. Бертранд
60'
54'
Желтая карточка
Т. Клеверли
ГОЛ! 1:0!
Д. Ба
Пас отдал
Х. Мата
49'
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Э. Коул
22'
Травма
Э. Коул
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
АП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
8
Том Клеверли
ЛВ
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
4
Фил Джонс
ОП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Марник Вермийл
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
4
Луис
20
Иванович
3
Аспиликуэта
7
Рамирес
12
Оби Микел
10
Азар
8
Оскар
64
Мата
19
Ба
4-2-2-2
43
Де Хеа
25
Валенсия
6
Смоллинг
5
Фердинанд
27
Эвра
16
Кэррик
4
Джонс
8
Клеверли
17
Нани
14
Чичарито
18
Уэлбек
3
Коул
5
Бертранд
5
Бертранд
3
Коул
8
Оскар
11
Мозес
11
Мозес
8
Оскар
19
Ба
9
Торрес
9
Торрес
19
Ба
18
Уэлбек
15
Янг
15
Янг
18
Уэлбек
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
8
Клеверли
32
ван Перси
32
ван Перси
8
Клеверли
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:25 (прямая)
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