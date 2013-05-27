Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2013
май 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2012/2013), 31 тур
3 : 2
Якутия
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), ответный матч
Кайзерслаутерн
1 : 2
Хоффенхайм
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 30 тур
3 : 0
Тех. поражение
Носта
0 : 2
Челябинск
Матч завершен
Оренбург
1 : 0
Тюмень
Матч завершен
Динамо Киров
0 : 1
Сызрань-2003
Матч завершен
Спартак
0 : 1
Матч завершен
Волга
1 : 0
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Лада-Тольятти
2 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), Финал
Кристал Пэлас
1 : 0
Уотфорд
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Иордания
1 : 0
Ливия
Матч завершен
США. МЛС 2013. группа Восточная конференция
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
Коламбус
Матч завершен
США. МЛС 2013
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 0
Сиэтл
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2013, 1 тур
Флуминенсе
2 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
Крузейро
5 : 0
Гойас
Матч завершен
Коритиба
2 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен