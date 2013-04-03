Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 03-04-2013

    март 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2013
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Италия. Серия А (2012/2013), 29 тур
    3 апреля, среда
    20:30
    Сампдория
    0:2
    Интер
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 31 тур
    3 апреля, среда
    22:45
    Килмарнок
    1:1
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2012/2013), 1/4 финала, первый матч
    3 апреля, среда
    22:45
    Реал
    3:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    3 апреля, среда
    22:45
    Малага
    0:0
    Боруссия
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11