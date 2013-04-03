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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Малага - Боруссия Д
Малага - Боруссия Д: обзор матча 03 апреля 2013
Малага
03.04.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Боруссия Д
90'
+2
Замена
О. Кирх
️️️️
М. Гетце
Замена
Дуда
️️️️
Иско
87'
80'
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кель
Желтая карточка
М. Итурра
77'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ж. Баптиста
76'
69'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Х. Савиола
68'
Желтая карточка
Велигтон
31'
Желтая карточка
Антунеш
19'
17'
Желтая карточка
К. Гросскройц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ОП
16
Мануэль Итурра
ОП
10
Жулио Баптиста
АП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛВ
5
Себастьян Кель
(К)
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
5
Антунеш
3
Велигтон
2
Демичелис
18
Гамес
28
Тулалан
16
Итурра
10
Баптиста
22
Иско
17
Хоакин
16
Савиола
4-1-1-3-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
3
Суботич
28
Сантана
29
Шмельцер
5
Кель
20
Гюндоган
27
Гетце
18
Ройс
6
Гросскройц
9
Левандовски
22
Иско
17
Дуда
17
Дуда
22
Иско
16
Савиола
20
Портильо
20
Портильо
16
Савиола
10
Баптиста
24
Санта Крус
24
Санта Крус
10
Баптиста
5
Кель
5
Бендер
5
Бендер
5
Кель
27
Гетце
21
Кирх
21
Кирх
27
Гетце
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
Остались в запасе
Малага
Боруссия Д
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Малага - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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