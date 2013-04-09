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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Малага
Боруссия Д - Малага: обзор матча 09 апреля 2013
Боруссия Д
09.04.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Малага
40'
Р. Левандовски
90+1'
М. Ройс
90+3'
Ф. Сантана
25'
Хоакин
82'
Элизеу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Малага
ГОЛ! 3:2!
Ф. Сантана
Пас отдал
Ю. Шибер
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
М. Ройс
90'
+1
88'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
87'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Хоакин
Замена
М. Хуммельс
️️️️
И. Гюндоган
85'
83'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ж. Баптиста
82'
ГОЛ! 1:2!
Элизеу
Пас отдал
Ж. Баптиста
74'
Замена
Элизеу
️️️️
Дуда
Замена
Н. Шахин
️️️️
С. Бендер
73'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Я. Блащиковски
72'
62'
Желтая карточка
Х. Гамес
Желтая карточка
М. Шмельцер
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Ройс
40'
25'
ГОЛ! 0:1!
Хоакин
Желтая карточка
С. Бендер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
5
Антунеш
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ОП
4
Игнасио Камачо
ОП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
28
Сантана
5
Бендер
29
Шмельцер
26
Пищек
20
Гюндоган
27
Гетце
18
Ройс
16
Блащиковски
9
Левандовски
4-2-3-1
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Демичелис
20
Санчес
5
Антунеш
28
Тулалан
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
17
Дуда
10
Баптиста
20
Гюндоган
15
Хуммельс
15
Хуммельс
20
Гюндоган
5
Бендер
8
Шахин
8
Шахин
5
Бендер
16
Блащиковски
20
Шибер
20
Шибер
16
Блащиковски
17
Дуда
19
Элизеу
19
Элизеу
17
Дуда
17
Хоакин
20
Портильо
20
Портильо
17
Хоакин
10
Баптиста
24
Санта Крус
24
Санта Крус
10
Баптиста
Остались в запасе
Боруссия Д
Малага
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Боруссия Д - Малага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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