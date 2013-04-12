Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Популярные турниры
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Евро-2024 Кубок Америки
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. "Золото" 2 лига Лига А "Серебро" 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Кубок Германии
Показать еще

Расписание матчей 12-04-2013

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
март 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
апрель 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
май 2013
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 24 тур Таблица
12 апреля, 20:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 31 тур Таблица
12 апреля, 23:59
Бетис
3 : 3
Севилья
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 29 тур Таблица
12 апреля, 22:30
Фрайбург
3 : 1
Ганновер-96
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 32 тур Таблица
12 апреля, 22:30
Валансьен
0 : 0
Сент-Этьен
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 24 тур Таблица
12 апреля, 14:00
Локомотив (мол)
4 : 2
Зенит (мол)
Матч завершен
12 апреля, 16:30
Краснодар (мол)
0 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
12 апреля, 17:00
Ахмат (мол)
4 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 42 тур Таблица
12 апреля, 22:45
Лестер
2 : 2
Бирмингем Сити
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 24 тур Таблица
12 апреля, 18:00
Волынь
0 : 2
Мариуполь
Матч завершен
12 апреля, 20:15
Черноморец
1 : 2
Днепр
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 29 тур Таблица
12 апреля, 21:00
Трабзонспор
1 : 0
Ордуспор
Матч завершен
12 апреля, 21:00
Сивасспор
1 : 1
Генчлербирлиги
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2012/2013). группа A, 3 тур Таблица
12 апреля, 22:30
Зюлте-Варегем
3 : 4
Стандард
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 27 тур Таблица
12 апреля, 20:30
Силькеборг
3 : 1
Орхус
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 30 тур Таблица
12 апреля, 22:00
Венло
0 : 2
Зволле
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 23 тур Таблица
12 апреля, 22:15
2 : 0
Сигма
Матч завершен
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
На страницу матча