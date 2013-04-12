Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2013
апрель 2013
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 24 тур
Динамо
0 : 0
ЦСКА
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 31 тур
Бетис
3 : 3
Севилья
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 29 тур
Фрайбург
3 : 1
Ганновер-96
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 32 тур
Валансьен
0 : 0
Сент-Этьен
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 24 тур
Локомотив (мол)
4 : 2
Зенит (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
0 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
4 : 0
Кубань (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 42 тур
Лестер
2 : 2
Бирмингем Сити
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 24 тур
Волынь
0 : 2
Мариуполь
Матч завершен
Черноморец
1 : 2
Днепр
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 29 тур
Трабзонспор
1 : 0
Ордуспор
Матч завершен
Сивасспор
1 : 1
Генчлербирлиги
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2012/2013). группа A, 3 тур
Зюлте-Варегем
3 : 4
Стандард
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 27 тур
Силькеборг
3 : 1
Орхус
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 30 тур
Венло
0 : 2
Зволле
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 23 тур
2 : 0
Сигма
Матч завершен