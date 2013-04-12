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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Мариуполь
Волынь - Мариуполь: обзор матча 12 апреля 2013
Волынь
12.04.2013, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Мариуполь
62'
А. Полянский
72'
И. Ордец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Мариуполь
90'
+2
Замена
Р. Кисиль
️️️️
В. Федотов
Желтая карточка
Я. Масло
90'
83'
Замена
Р. Емельянов
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
С. Симинин
82'
Замена
А. Бабырь
️️️️
С. Пилипчук
79'
77'
Желтая карточка
Б. Бутко
Пенальти не реализован!
Р. Лопес
76'
73'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
Р. Фомин
72'
ГОЛ! 0:2!
И. Ордец
Пас отдал
Р. Фомин
Замена
Р. Лопес
️️️️
А. Шеун Овоникоко
70'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Полянский
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Савич
46'
10'
Желтая карточка
Р. Фомин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
1
Максим Старцев
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
15
Олег Шандрук
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
24
Силвиу Изворану
ЦП
31
Душан Савич
АП
2
Абайоми Шеун Овоникоко
ЦФ
31
Даниэль Суботич
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
57
Артем Щедрый
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
5
Рамон Лопес
ПП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
14
Руслан Кисиль
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-3-1-2
1
Старцев
30
Симинин
15
Шандрук
18
Прындета
52
Масло
5
Пилипчук
24
Изворану
23
Насонов
31
Савич
31
Суботич
2
Овоникоко
3-2-3-1
12
Худжамов
32
Ищенко
18
Ордец
2
Полянский
91
Бутко
5
Путивцев
70
Шевчук
99
Ярошенко
19
Федотов
19
Фомин
2
Овоникоко
5
Лопес
5
Лопес
2
Овоникоко
31
Савич
18
Павлов
18
Павлов
31
Савич
5
Пилипчук
10
Бабырь
10
Бабырь
5
Пилипчук
19
Федотов
14
Кисиль
14
Кисиль
19
Федотов
99
Ярошенко
92
Емельянов
92
Емельянов
99
Ярошенко
19
Фомин
16
Мандзюк
16
Мандзюк
19
Фомин
Остались в запасе
Волынь
Мариуполь
57
Артем Щедрый
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
35
Саша Стевич
ОП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
1
Евгений Гальчук
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
57
Артем Щедрый
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
35
Саша Стевич
ОП
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Волынь - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лисенчук
(Киев)
Стадион:
Авангард
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