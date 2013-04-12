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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Днепр
Черноморец - Днепр: обзор матча 12 апреля 2013
Черноморец
12.04.2013, пятница, 20:15
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Днепр
37'
Ф. Джа Джедже
53'
Матеус
79'
Р. Зозуля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Днепр
90'
+3
Желтая карточка
Я. Лаштувка
90'
+2
Желтая карточка
А. Федецкий
Желтая карточка
А. Минейро
88'
Замена
М. Шацких
️️️️
Ф. Джа Джедже
84'
Замена
Э. Бакай
️️️️
Л. Бурдужан
84'
Замена
А. Диденко
️️️️
И. Бобко
84'
82'
Замена
В. Мандзюк
️️️️
Матеус
79'
ГОЛ! 1:2!
Р. Зозуля
59'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Жулиано
Желтая карточка
А. Старгородский
56'
Желтая карточка
И. Бобко
55'
53'
ГОЛ! 1:1!
Матеус
Пас отдал
Е. Коноплянка
46'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Е. Чеберячко
Желтая карточка
Л. Бурдужан
40'
Желтая карточка
Л. Матос
38'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джа Джедже
37'
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
33'
19'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Жулиано
АП
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
19
Элис Бакай
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-2-3-1
22
Безотосный
70
Минейро
14
Фонтанелло
3
Лео Матос
5
Бергер
89
Политыло
11
Старгородский
99
Риера
9
Джа Джедже
21
Бобко
31
Бурдужан
3-2-1-2-2
27
Лаштувка
23
Дуглас
23
Стринич
14
Чеберячко
44
Федецкий
3
Мазух
14
Кравченко
20
Жулиано
22
Коноплянка
10
Зозуля
99
Матеус
9
Джа Джедже
16
Шацких
16
Шацких
9
Джа Джедже
31
Бурдужан
19
Бакай
19
Бакай
31
Бурдужан
21
Бобко
9
Диденко
9
Диденко
21
Бобко
99
Матеус
5
Мандзюк
5
Мандзюк
99
Матеус
20
Жулиано
28
Шахов
28
Шахов
20
Жулиано
14
Чеберячко
11
Селезнев
11
Селезнев
14
Чеберячко
Остались в запасе
Черноморец
Днепр
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
15
Денис Кулаков
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Черноморец - Днепр
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Кузьмин
(Николаев)
Стадион:
Черноморец
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