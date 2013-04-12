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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 12 апреля 2013
Краснодар (мол)
12.04.2013, пятница, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
Желтая карточка
П. Васильев
Замена
А. Марченко
️️️️
О. Ланин
88'
Желтая карточка
О. Ланин
84'
Желтая карточка
И. Жигулев
78'
Замена
Д. Новак
️️️️
А. Лузин
73'
72'
Замена
К. Кертанов
️️️️
М. Убайдулаев
Замена
А. Майер
️️️️
В. Альшанский
67'
60'
Замена
И. Максимов
️️️️
В. Пестрячев
Замена
А. Агеев
️️️️
Н. Чхапелия
59'
52'
Желтая карточка
М. Убайдулаев
46'
Замена
А. Бочаров
️️️️
Р. Григорян
46'
Замена
В. Свежов
️️️️
С. Божин
Замена
И. Жигулев
️️️️
И. Ламбарский
46'
Замена
Е. Андриенко
️️️️
Н. Огурцов
46'
Замена
В. Ермаков
️️️️
Е. Городов
46'
10'
Желтая карточка
В. Пестрячев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
37
Александр Лузин
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
82
Николай Огурцов
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
3
Павел Васильев
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Краснодар (мол)
45
Всеволод Ермаков
ВР
2
Дмитрий Новак
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
41
Евгений Андриенко
ЦП
72
Алексей Майер
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
Кр. Советов (мол)
1
Олег Баклов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
73
Александр Маврин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
3-2-4-1
1
Городов
77
Старков
37
Лузин
4
Тейку
64
Ланин
5
Морозов
7
Чхапелия
78
Коман
19
Ламбарский
82
Огурцов
30
Альшанский
4-3-1-2
31
Федоров
2
Григорян
13
Верховцов
47
Божин
3
Васильев
99
Убайдулаев
43
Роганов
28
Григорян
99
Палиенко
90
Делькин
41
Пестрячев
7
Чхапелия
76
Агеев
76
Агеев
7
Чхапелия
82
Огурцов
41
Андриенко
41
Андриенко
82
Огурцов
30
Альшанский
72
Майер
72
Майер
30
Альшанский
37
Лузин
2
Новак
2
Новак
37
Лузин
64
Ланин
48
Марченко
48
Марченко
64
Ланин
1
Городов
45
Ермаков
45
Ермаков
1
Городов
19
Ламбарский
10
Жигулев
10
Жигулев
19
Ламбарский
99
Убайдулаев
18
Кертанов
18
Кертанов
99
Убайдулаев
28
Григорян
21
Бочаров
21
Бочаров
28
Григорян
41
Пестрячев
87
Максимов
87
Максимов
41
Пестрячев
47
Божин
6
Свежов
6
Свежов
47
Божин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол)
Главный тренер
Зоран Тешович
73
Александр Маврин
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
Остались в запасе
73
Александр Маврин
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Краснодар (мол) - Кр. Советов (мол)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Труд
Новости команд
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Краснодар (мол)
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