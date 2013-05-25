Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2013
май 2013
Россия. ФНЛ (2012/2013), 34 тур
Томь
3 : 0
Ротор
Матч завершен
Сочи
0 : 0
Урал
Матч завершен
Сибирь
1 : 1
Салют
Матч завершен
Шинник
0 : 0
Енисей
Матч завершен
Химки
2 : 4
Волгарь
Матч завершен
Балтика
3 : 1
Торпедо
Матч завершен
Уфа
1 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Нефтехимик
2 : 1
Новокузнецк
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013), Финал
Боруссия Д
1 : 2
Бавария
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013), 32 тур
4 : 2
Армавир
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 30 тур
Амкар (мол)
3 : 3
Зенит (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 2
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Локомотив (мол)
0 : 2
Мордовия (мол)
Матч завершен
Динамо (мол)
1 : 3
Матч завершен
Кубань (мол)
0 : 2
Анжи (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
3 : 0
Матч завершен
Ахмат (мол)
5 : 0
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Малави
1 : 1
Зимбабве
Матч завершен
Эфиопия
2 : 0
Судан
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2012/2013), 34 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
Люцерн
Матч завершен
Сьон
0 : 1
Тун
Матч завершен