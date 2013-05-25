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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Анжи (мол)
Кубань (мол) - Анжи (мол): обзор матча 25 мая 2013
Кубань (мол)
25.05.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
0 : 2
Завершен
Анжи (мол)
7'
М. Курбанов
27'
А. Тунденков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Анжи (мол)
90'
+3
Замена
А. Абдурахмангаджиев
️️️️
А. Джиоев
87'
Пенальти не реализован!
Ш. Мирзаев
Желтая карточка
С. Химов
85'
84'
Замена
Г. Алданов
️️️️
Р. Наврузов
82'
Желтая карточка
К. Байсонгуров
74'
Замена
К. Шамсудинов
️️️️
А. Тунденков
Замена
Р. Гомлешко
️️️️
М. Малыш
70'
Замена
В. Калинкин
️️️️
Э. Арутюнян
68'
Замена
В. Чувилов
️️️️
Л. Коноплев
62'
Желтая карточка
К. Романец
58'
Замена
Г. Постаногов
️️️️
В. Макаревич
55'
Желтая карточка
С. Химов
50'
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Тунденков
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Курбанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
19
Кирилл Романец
ЦЗ
23
Эдуард Чолакян
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
17
Максим Малыш
АП
41
Эдгар Арутюнян
ЦФ
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
42
Александр Тунденков
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
77
Азрет Омаров
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
65
Радик Наврузов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кубань (мол)
89
Дмитрий Зайцев
ВР
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
64
Курбан Шамсудинов
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
3-2-2-1-1
1
Байчора
64
Закиров
87
Макаревич
19
Романец
44
Журавлев
79
Химов
23
Чолакян
7
Коноплев
17
Малыш
41
Арутюнян
3-2-4-1
26
Джиоев
42
Тунденков
44
Курбанов
63
Байсонгуров
44
Удунян
5
Мусалов
52
Магомедов
65
Наврузов
24
Расулов
77
Омаров
92
Мирзаев
41
Арутюнян
46
Калинкин
46
Калинкин
41
Арутюнян
7
Коноплев
8
Чувилов
8
Чувилов
7
Коноплев
17
Малыш
80
Гомлешко
80
Гомлешко
17
Малыш
87
Макаревич
76
Постаногов
76
Постаногов
87
Макаревич
65
Наврузов
34
Алданов
34
Алданов
65
Наврузов
42
Тунденков
64
Шамсудинов
64
Шамсудинов
42
Тунденков
26
Джиоев
35
Абдурахмангаджиев
35
Абдурахмангаджиев
26
Джиоев
Остались в запасе
Кубань (мол)
Анжи (мол)
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
89
Дмитрий Зайцев
ВР
80
Исмаил Корголоев
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Остались в запасе
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
89
Дмитрий Зайцев
ВР
Остались в запасе
80
Исмаил Корголоев
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Кубань (мол) - Анжи (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Труд
Новости команд
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Кубань (мол)
Анжи (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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