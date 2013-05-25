Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Спартак-Нальчик
Уфа - Спартак-Нальчик: обзор матча 25 мая 2013
Уфа
25.05.2013, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
45'
Й. Саито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак-Нальчик
88'
Желтая карточка
Д. Зинович
Желтая карточка
М. Маркосов
86'
Замена
М. Маркосов
️️️️
А. Заболотный
85'
Замена
А. Василенко
️️️️
Й. Саито
77'
70'
Желтая карточка
И. Чернышов
66'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
А. Гошоков
46'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Д. Сирадзе
46'
Замена
Д. Галин
️️️️
Е. Овсиенко
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Киреев
46'
ГОЛ! 1:0!
Й. Саито
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
27
Йосуке Саито
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Карлос Андрес Руа Флорес
ПП
14
Игорь Коронов
ПП
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Уфа
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
9
Михаил Маркосов
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
24
Дмитрий Галин
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-4-1
16
Барановский
36
Грачев
3
Аликин
88
Киреев
44
Тишкин
13
Засеев
27
Саито
11
Карлос
6
Виллиам
7
Данилов
91
Заболотный
4-3-3
1
Коченков
57
Абазов
26
Чернышов
91
Суслов
4
Овсиенко
14
Коронов
53
Руа Флорес
38
Зинович
19
Гошоков
8
Сирадзе
10
Буйтраго
27
Саито
4
Василенко
4
Василенко
27
Саито
88
Киреев
17
Васильев
17
Васильев
88
Киреев
91
Заболотный
9
Маркосов
9
Маркосов
91
Заболотный
4
Овсиенко
24
Галин
24
Галин
4
Овсиенко
8
Сирадзе
11
Аверьянов
11
Аверьянов
8
Сирадзе
19
Гошоков
13
Дорожкин
13
Дорожкин
19
Гошоков
Остались в запасе
Уфа
Спартак-Нальчик
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
19
Алексей Степанов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Тимур Шипшев
Статистика матча Уфа - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Уфа
Спартак-Нальчик
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева получил щелчок по носу (0:2)
17 октября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева получил щелчок по носу (0:2)
17 октября
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+