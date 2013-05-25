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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Мордовия (мол)
Локомотив (мол) - Мордовия (мол): обзор матча 25 мая 2013
Локомотив (мол)
25.05.2013, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
0 : 2
Завершен
Мордовия (мол)
45'
В. Бармин
65'
Р. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Мордовия (мол)
90'
Замена
Е. Трибушинин
️️️️
В. Бармин
Желтая карточка
Д. Барышников
88'
85'
Замена
А. Маланьин
️️️️
Д. Соболев
74'
Замена
С. Ширшиков
️️️️
Т. Султанов
Замена
С. Масимов
️️️️
А. Корян
70'
Замена
А. Пугиев
️️️️
П. Хартияди
70'
Замена
А. Курзенев
️️️️
Н. Саламатов
70'
65'
ГОЛ! 0:2!
Р. Юсупов
Замена
А. Турик
️️️️
К. Муллин
62'
58'
Желтая карточка
Д. Соболев
56'
Замена
А. Аскеров
️️️️
И. Крутов
Замена
С. Макаров
️️️️
А. Ломакин
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Бармин
14'
Желтая карточка
В. Бармин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
22
Мирослав Лобанцев
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
24
Панайот Хартияди
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
11
Радик Юсупов
ПЗ
7
Денис Соболев
ЦП
52
Тимур Султанов
ЦП
99
Антон Соболев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
55
Владимир Бармин
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Марат Мустафин
Локомотив (мол)
91
Александр Воробьев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
11
Самир Масимов
ЛВ
98
Ахмед Пугиев
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Мордовия (мол)
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
71
Ален Аскеров
ЦП
78
Евгений Трибушинин
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
4-3-2-1
22
Лобанцев
99
Барышников
50
Лысцов
4
Чалов
3
Мурачев
24
Хартияди
10
Саламатов
90
Ломакин
21
Миранчук
77
Корян
9
Муллин
4-5-1
35
Калюжный
11
Юсупов
19
Стурки
21
Орлов
37
Терентьев
52
Султанов
34
Крутов
55
Бармин
40
Кулешов
99
Соболев
7
Соболев
24
Хартияди
98
Пугиев
98
Пугиев
24
Хартияди
77
Корян
11
Масимов
11
Масимов
77
Корян
90
Ломакин
6
Макаров
6
Макаров
90
Ломакин
9
Муллин
25
Турик
25
Турик
9
Муллин
10
Саламатов
91
Курзенев
91
Курзенев
10
Саламатов
34
Крутов
71
Аскеров
71
Аскеров
34
Крутов
52
Султанов
67
Ширшиков
67
Ширшиков
52
Султанов
7
Соболев
48
Маланьин
48
Маланьин
7
Соболев
55
Бармин
78
Трибушинин
78
Трибушинин
55
Бармин
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Мордовия (мол)
26
Темур Мустафин
ЦЗ
91
Александр Воробьев
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Марат Мустафин
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
91
Александр Воробьев
ВР
Остались в запасе
43
Владимир Змеёв
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Марат Мустафин
Статистика матча Локомотив (мол) - Мордовия (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Журавлёв
(Владимир)
Стадион:
Локомотив-Перово
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