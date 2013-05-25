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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Урал
Сочи - Урал: обзор матча 25 мая 2013
Сочи
25.05.2013, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 0
Завершен
Урал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Урал
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
М. Андреев
90'
+3
Замена
С. Тарасюк
️️️️
М. Кирсанов
89'
82'
Замена
Б. Петрович
️️️️
А. Соловей
Желтая карточка
М. Ершов
79'
61'
Замена
Д. Рыжов
️️️️
А. Кобялко
Замена
Е. Матрахов
️️️️
В. Есин
58'
Желтая карточка
В. Есин
55'
46'
Замена
А. Соловей
️️️️
С. Помогаев
46'
Замена
И. Мельник
️️️️
Н. Сафрониди
6'
Желтая карточка
С. Помогаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
1
Александр Самохвалов
ВР
11
Максим Кирсанов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Максим Федоров
ЦП
77
Максим Андреев
АП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Урал
22
Игорь Кот
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Сочи
31
Антон Арсеньев
ВР
24
Станислав Тарасюк
ЦЗ
23
Максим Усанов
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
28
Юрий Мамаев
ЦП
10
Карлитос
ЦП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
14
Артем Соловей
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
3-2-2-2-1
1
Самохвалов
3
Сурков
3
Костин
15
Ершов
11
Кирсанов
13
Семенов
13
Гиголаев
10
Федоров
27
Есин
77
Андреев
87
Мязин
3-2-4-1
22
Кот
58
Ойеволе
16
Вьештица
15
Новиков
4
Дранников
70
Сафрониди
10
Лунгу
14
Семакин
7
Берхамов
78
Помогаев
22
Кобялко
27
Есин
10
Матрахов
10
Матрахов
27
Есин
11
Кирсанов
24
Тарасюк
24
Тарасюк
11
Кирсанов
77
Андреев
28
Мамаев
28
Мамаев
77
Андреев
78
Помогаев
14
Соловей
14
Соловей
78
Помогаев
70
Сафрониди
29
Мельник
29
Мельник
70
Сафрониди
22
Кобялко
63
Рыжов
63
Рыжов
22
Кобялко
Соловей
11
Петрович
11
Петрович
Соловей
Остались в запасе
Сочи
Урал
10
Карлитос
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
31
Антон Арсеньев
ВР
Главный тренер
Сергей Дмитриев
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
10
Карлитос
ЦП
23
Максим Усанов
ЦЗ
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
31
Антон Арсеньев
ВР
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Сочи - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
МСА Петровский
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