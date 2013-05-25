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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Металлург-Кузбасс
Нефтехимик - Новокузнецк: обзор матча 25 мая 2013
Нефтехимик
25.05.2013, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
2 : 1
Завершен
Новокузнецк
30'
Г. Нуров
58'
В. Оразсахедов
14'
В. Шишелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Новокузнецк
Желтая карточка
А. Джалилов
77'
76'
Желтая карточка
П. Самойлов
ГОЛ! 2:1!
В. Оразсахедов
58'
Замена
В. Чала
️️️️
Г. Нуров
46'
ГОЛ! 1:1!
Г. Нуров
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Шишелов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
34
Никита Бочаров
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
94
Георгий Нуров
АП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
20
Руслан Галиакберов
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Новокузнецк
1
Александр Саутин
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
5
Павел Самойлов
ЦЗ
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Владимир Авсюк
ЦП
7
Андрей Клименко
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Нефтехимик
1
Юрий Нестеренко
ВР
23
Руслан Махмутов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
34
Вальтер Чала
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Новокузнецк
18
Антон Киселев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
67
Роман Ткачук
ЛЗ
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
2-2-2-4
1
Лосев
5
Пискунов
91
Куликов
34
Бочаров
5
Платика
94
Нуров
10
Джалилов
63
Джалилов
19
Оразсахедов
20
Галиакберов
25
Уридия
3-2-2-3
1
Саутин
5
Самойлов
2
Недорезов
5
Эдиев
31
Зотов
12
Сапаев
9
Авсюк
7
Клименко
32
Козлов
4
Вукобратович
55
Шишелов
94
Нуров
34
Чала
34
Чала
94
Нуров
Остались в запасе
Нефтехимик
Новокузнецк
23
Руслан Махмутов
АП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
15
Иван Шпаков
ЦФ
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
67
Роман Ткачук
ЛЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
18
Антон Киселев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
23
Руслан Махмутов
АП
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
15
Иван Шпаков
ЦФ
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
67
Роман Ткачук
ЛЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
18
Антон Киселев
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Нефтехимик - Новокузнецк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
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Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Нефтехимик
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