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апрель 2013
май 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013), 29 тур
Динамо Киров
3 : 0
Тех. поражение
Рубин-2
2 : 2
Матч завершен
Носта
0 : 3
Тюмень
Матч завершен
Оренбург
2 : 0
Челябинск
Матч завершен
0 : 2
Сызрань-2003
Матч завершен
Волга
1 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Лада-Тольятти
3 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Ирак
0 : 1
Либерия
Матч завершен
Намибия
1 : 0
Замбия
Матч завершен
Товарищеские матчи 2013
Челси
3 : 4
Манчестер Сити
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 10 тур
Динамо-Брест
1 : 0
Славия-Мозырь
Матч завершен
Неман
1 : 1
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
БАТЭ
1 : 2
Гомель
Матч завершен
Днепр
1 : 2
Нафтан
Матч завершен