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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия - Замбия
Намибия - Замбия: обзор матча 24 мая 2013
Намибия
24.05.2013, пятница, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Замбия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Намибия - Замбия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
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Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
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14.11.2025
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Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
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3 : 0
13.10.2025
Намибия
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
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0 : 3
29.12.2025
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Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
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