Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2013
апрель 2013
Россия. ФНЛ (2012/2013), 29 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
Матч завершен
Енисей
2 : 1
Химки
Матч завершен
Новокузнецк
1 : 0
Сибирь
Матч завершен
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
Матч завершен
Лига чемпионов (2012/2013), 1/2 финала, первый матч
Бавария
4 : 0
Барселона
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2012/2013), 20 тур
Псков
3 : 1
Матч завершен
1 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
Волга
1 : 2
Карелия
Матч завершен
Химик
2 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
0 : 0
Матч завершен
Текстильщик
1 : 0
Матч завершен
Вологда
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2012/2013), 37 тур
Миллуолл
1 : 2
Блэкберн
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 21 тур
Баник
1 : 0
Высочина
Матч завершен