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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Томь
СКА-Хабаровск - Томь: обзор матча 23 апреля 2013
СКА-Хабаровск
23.04.2013, вторник, 12:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 1
Завершен
Томь
37'
О. Марцваладзе
16'
А. Горбанец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Томь
90'
+3
Желтая карточка
А. Хазов
90'
Замена
С. Аксанов
️️️️
П. Голышев
84'
Замена
А. Хазов
️️️️
Н. Баженов
Замена
Ш. Григалашвили
️️️️
О. Марцваладзе
84'
Желтая карточка
В. Кренделев
80'
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Радченко
72'
71'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Черевко
64'
Замена
В. Сорокин
️️️️
И. Нагибин
Замена
Р. Славнов
️️️️
А. Воронкин
62'
59'
Желтая карточка
А. Горбанец
Желтая карточка
А. Ерохин
47'
Желтая карточка
Г. Наваловский
38'
ГОЛ! 1:1!
О. Марцваладзе
37'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Горбанец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
3
Артем Воронкин
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Томь
18
Петр Вашек
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
2
Александр Димидко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
10
Шота Григалашвили
ЛВ
30
Максим Трусевич
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Томь
31
Виталий Астахов
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Султан Аксанов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Агапов
7
Зураев
5
Микуцкис
88
Наваловский
2
Кренделев
3
Салуквадзе
3
Воронкин
27
Мурнин
21
Ерохин
27
Радченко
20
Марцваладзе
3-1-3-1-2
18
Вашек
8
Омельянчук
26
Бендзь
2
Аравин
44
Башкиров
32
Баженов
9
Нагибин
2
Димидко
32
Горбанец
72
Голышев
26
Черевко
3
Воронкин
4
Славнов
4
Славнов
3
Воронкин
20
Марцваладзе
10
Григалашвили
10
Григалашвили
20
Марцваладзе
27
Радченко
48
Луценко
48
Луценко
27
Радченко
72
Голышев
11
Аксанов
11
Аксанов
72
Голышев
26
Черевко
43
Терентьев
43
Терентьев
26
Черевко
9
Нагибин
15
Сорокин
15
Сорокин
9
Нагибин
32
Баженов
16
Хазов
16
Хазов
32
Баженов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
Главный тренер
Георгий Дараселия
31
Виталий Астахов
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
Остались в запасе
31
Виталий Астахов
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Георгий Дараселия
Статистика матча СКА-Хабаровск - Томь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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