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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург-Кузбасс - Cибирь
Новокузнецк - Cибирь: обзор матча 23 апреля 2013
Новокузнецк
23.04.2013, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
78'
В. Шишелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новокузнецк - Cибирь
Замена
В. Егунов
️️️️
В. Шишелов
90'
+1
89'
Желтая карточка
Д. Скороходов
84'
Замена
М. Житнев
️️️️
А. Гладышев
80'
Замена
В. Рыжков
️️️️
М. Бркляча
ГОЛ! 1:0!
В. Шишелов
Пас отдал
С. Емельянов
78'
74'
Желтая карточка
А. Макаренко
Замена
А. Сапаев
️️️️
А. Киселев
73'
Замена
С. Емельянов
️️️️
В. Авсюк
57'
Замена
И. Шпаков
️️️️
А. Козлов
46'
Желтая карточка
В. Авсюк
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новокузнецк
18
Антон Киселев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
5
Павел Самойлов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Андрей Клименко
ЦП
9
Владимир Авсюк
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4
Драгомир Вукобратович
ЦФ
Cибирь
16
Евгений Малофеев
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
33
Матийя Шпичич
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
93
Марио Бркляча
ЦФ
Новокузнецк
99
Юрий Дюпин
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
15
Иван Шпаков
ЦФ
23
Валентин Егунов
ЦФ
Cибирь
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
4-2-3
18
Киселев
5
Самойлов
5
Эдиев
17
Бухряков
31
Зотов
7
Клименко
9
Авсюк
4
Вукобратович
32
Козлов
55
Шишелов
4-4-2
16
Малофеев
5
Головатенко
4
Выходил
80
Климов
33
Шпичич
18
Дудолев
5
Гладышев
8
Макаренко
32
Скороходов
93
Бркляча
99
Шевченко
32
Козлов
15
Шпаков
15
Шпаков
32
Козлов
9
Авсюк
0
Емельянов
0
Емельянов
9
Авсюк
18
Киселев
12
Сапаев
12
Сапаев
18
Киселев
55
Шишелов
23
Егунов
23
Егунов
55
Шишелов
93
Бркляча
28
Рыжков
28
Рыжков
93
Бркляча
5
Гладышев
99
Житнев
99
Житнев
5
Гладышев
Остались в запасе
Новокузнецк
Cибирь
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Остались в запасе
14
Максим Коршунов
ЦП
12
Андрей Волгин
ЦП
99
Юрий Дюпин
ВР
Остались в запасе
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
29
Артем Кабанов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Статистика матча Новокузнецк - Cибирь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Томь-2
3 : 0
22.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
18.05.2016
Сибирь-2
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Якутия
3 : 0
11.05.2016
Новокузнецк
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Новокузнецк
0 : 3
08.05.2016
Динамо Брл
Россия. Второй дивизион. Зона Восток
Чита
3 : 0
30.04.2016
Новокузнецк
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Новокузнецк
Cибирь
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2019.08.13 13:29
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