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февраль 2013
март 2013
Россия. Премьер-Лига (2012/2013), 22 тур
Волга
1 : 1
Амкар-Пермь
Матч завершен
Краснодар
4 : 0
Анжи
Матч завершен
Ахмат
0 : 3
Зенит
Матч завершен
Спартак
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2012/2013), 31 тур
Астон Вилла
1 : 2
Ливерпуль
Матч завершен
Испания. Примера (2012/2013), 29 тур
Леванте
1 : 0
Севилья
Матч завершен
Вальядолид
1 : 3
Осасуна
Матч завершен
Мальорка
2 : 3
Депортиво
Матч завершен
Эспаньол
2 : 2
Реал Сосьедад
Матч завершен
Атлетико
1 : 1
Валенсия
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2012/2013), 27 тур
Вольфсбург
2 : 2
Нюрнберг
Матч завершен
Гройтер Фюрт
2 : 3
Айнтрахт
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2012/2013), 30 тур
Ницца
0 : 1
Марсель
Матч завершен
Брест
1 : 2
Лилль
Матч завершен
Лион
1 : 2
Сошо
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2012/2013), 22 тур
2 : 3
ЦСКА (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2013
Колорадо
2 : 2
Портленд
Матч завершен
Канзаc Сити
2 : 0
Монреаль
Матч завершен
Динамо Хьюстон
2 : 0
Сан-Хосе
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
2 : 1
Сиэтл
Матч завершен
2 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2012/2013), 22 тур
Черноморец
0 : 2
Динамо
Матч завершен
Волынь
1 : 1
Днепр
Матч завершен
Кривбасс
1 : 1
Металлист
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2012/2013), 27 тур
Касымпаша
2 : 0
Бурсаспор
Матч завершен
Трабзонспор
2 : 0
Антальяспор
Матч завершен
Фенербахче
2 : 0
Акхисар Беледиеспор
Матч завершен
Элазигспор
1 : 1
Генчлербирлиги
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2012/2013), 27 тур
Аустрия
1 : 1
Зальцбург
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2013, 1 тур
Неман
2 : 0
Славия-Мозырь
Матч завершен
БАТЭ
1 : 1
Динамо
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2012/2013), 25 тур
Сендерийск
0 : 2
Рандерс
Матч завершен
Оденсе
2 : 0
Хорсенс
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2012/2013), 28 тур
Рода
2 : 2
ПСВ
Матч завершен
Витесс
2 : 1
Зволле
Матч завершен
Ваалвейк
4 : 0
АДО Ден Хааг
Матч завершен
Хераклес
1 : 2
АЗ Алкмаар
Матч завершен
Аякс
4 : 1
НЕК
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2012/2013), 24 тур
Бенфика
6 : 1
Риу Аве
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), 32 тур
Сент-Миррен
1 : 1
Селтик
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013), 21 тур
1 : 3
Градец-Кралове
Матч завершен
Теплице
1 : 1
Славия
Матч завершен