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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Металлист
Кривбасс - Металлист: обзор матча 31 марта 2013
Кривбасс
31.03.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
15'
В. Приёмов
56'
К. Хавьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кривбасс - Металлист
Желтая карточка
Д. Матич
90'
+5
Замена
Д. Матич
️️️️
С. Самодин
90'
Замена
У. Лобжанидзе
️️️️
В. Приёмов
90'
Желтая карточка
Д. Дедечко
87'
85'
Замена
С. Бланко
️️️️
Д. Кристальдо
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
В. Федорчук
85'
82'
Желтая карточка
Эдмар
72'
Желтая карточка
М. Азеведо
71'
Замена
Виллиан
️️️️
Марлос
56'
ГОЛ! 1:1!
К. Хавьер
Пас отдал
Х. Соса
52'
Желтая карточка
С. Пшеничных
46'
Замена
М. Девич
️️️️
О. Красноперов
Желтая карточка
П. Пашаев
35'
ГОЛ! 1:0!
В. Приёмов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
7
Хосе Соса
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
28
Дарьян Матич
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-2-4
12
Боровик
4
Сердюк
20
Пашаев
4
Гитченко
22
Лисицкий
5
Федорчук
69
Дедечко
22
Самодин
21
Бартулович
69
Антонов
80
Приёмов
4-3-2-1
29
Горяинов
3
Вильягра
6
Азеведо
18
Гуйе
19
Пшеничных
7
Соса
32
Красноперов
8
Эдмар
10
Марлос
10
Хавьер
9
Кристальдо
80
Приёмов
3
Лобжанидзе
3
Лобжанидзе
80
Приёмов
5
Федорчук
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
5
Федорчук
22
Самодин
28
Матич
28
Матич
22
Самодин
9
Кристальдо
29
Бланко
29
Бланко
9
Кристальдо
10
Марлос
11
Виллиан
11
Виллиан
10
Марлос
32
Красноперов
32
Девич
32
Девич
32
Красноперов
Остались в запасе
Кривбасс
Металлист
55
Артем Штанько
ВР
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
79
Михел Бабатунде
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
19
Хуан Мануэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Кривбасс - Металлист
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
Металлург
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